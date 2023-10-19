نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق أرسنال، في مباراة ديربي لندن، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي، مع نظيره فريق آرسنال يوم السبت القادم على ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

وتنطلق صافرة أحداث المباراة يوم السبت القادم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد فريق آرسنال في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيتم بث مباراة تشيلسي مع آرسنال عبر قناة beIN Sports Premium1HD.