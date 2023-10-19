نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيلته لمواجهة سيمبا التنزاني غدا في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وسيمبا التنزاني غدا الجمعة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت، حيث تنقل المباراة غدا عبر القناة الأولى بصوت المعلق أيمن الكاشف.