نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سيمبا وموعد عودة نيمار للملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدمخ لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 19-10-2023 في السطور التالية:

مفاجآت في تشكيل الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيلته لمواجهة سيمبا التنزاني غدا في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي

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موعد عودة نيمار للملاعب

تعرض البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، للإصابة بالرباط الصليبي، وفقًا لما أوضحه الزعيم.

متى يعود نيمار من إصابة الصليبي؟

وكشف نادي الهلال السعودي أمس الأربعاء أن الفحوصات الطبية التي خضع لها نيمار جونيور، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

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تفاصيل التحقيق مع ثنائي المصري

خضع ثنائى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم الأربعاء للتحقيق فى إتحاد الكرة بشأن الشكوي المقدمة ضدهم من قبل نادي الزمالك.

تفاصيل جلسة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور

حضر هذا التحقيق الذي استمر لمدة أربعة ساعات والنصف ساعة ممثلا عن النادي المصري الحسينى أبو قمر نائب الرئيس ومحمد موسى عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلي خبير اللوائح محمد بيومى محامى النادى المصرى حضر مع الثنائي.