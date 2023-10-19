نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يستضيف زد في انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم الخميس منافسات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024، بمواجهة فريق سموحة نظيره زد اف سي في الجولة الأولى عصر اليوم بملعب سموحة بالاسكندرية.

وتستكمل باقي مباريات الجولة الأولى غدًا الجمعة، وتشهد مواجهات قوية حيث يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على دلفي السكندري، وفيوتشر يواجه الأميرية وصيف الدوري النسخة الماضية، ويستضيف وادي دجلة حامل اللقب فريق المقاولون العرب، ويحل المعادي واليخت ضيقًا على إتحاد بسيون، وسموحة يواجه زد، والمجد السكندري يستضيف توت عنخ آمون، والبنك الأهلي في مواجهة طلائع الجيش، والطيران يواجه المصري.

ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

و تشهد كرة القدم النسائية طفرة ملحوظة في انتشار اللعبة مؤخرًا وخاصة بعد صدور قرار الإتحاد الأفريقي "كاف" بوضع شرط وجود فريق نسائي لكل نادى يريد الحصول على رخصة الأندية للمشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة مما دفع عديد من الأندية للقدوم على خطوة تأسيس فرق نسائية بالدوري المصري.

و كان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد

و من المتوقع أن تشهد مسابقة الدوري الممتاز للكرة النسائية تنظيم استثنائي من قبل إتحاد كرة القدم تحت إشراف د. دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري والمشرف العام على ملف كرة القدم النسائية