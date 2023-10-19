نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر قائمة هدافي الدوري الاسباني قبل لقاءات الجولة العاشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل الكثير من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة وخاصة متابعي الكرة العالمية في كل مكان عن من يتصدر قائمة هدافي الدوري الاسباني قبل لقاءات الجولة العاشرة.

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث مباريات الجولة العاشرة من بطولة الليجا مساء الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ونستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق أحداث مباريات الجولة العاشرة من اللليجا.

من يتصدر قائمة هدافي الدوري الاسباني قبل لقاءات الجولة العاشرة؟

جود بيلينجهام، ريال مدريد، 8 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 5 أهداف.

كوبو، ريال سوسيداد، 5 أهداف.

برايان زاراجوزا، غرناطة، 5 أهداف

خوسيلو، ريال مدريد، 5 أهداف.

ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.

إينياكي ويليامز، أتلتيك بلباو، 4 أهداف.

فيدات موريكي، ريال مايوركا، 4 أهداف.

أبدون براتس، ريال مايوركا، 4 أهداف.

بورخا مايورال، خيتافي، 4 أهداف.

أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 4 أهداف.

أريباس، ألميريا، 4 أهداف.

ألكسندر سورلوث، فياريال، 4 أهداف.

لويس خافيير سواريز، ألميريا، 4 أهداف