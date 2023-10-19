نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الخليج في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره نادي الخليج في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة الهلال ضد نظيره الخليج في الدوري السعودي للمحترفين

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره نادي الخليج مساء الجمعة المقبلة 20 أكتوبر 2023، في الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي المباراة المرتقبة بين نادي الهلال ضد نظيره نادي الخليج في دوري روشن السعودي للمحترفين.

تذاع أحداث مباراة الهلال ضد الخليج عبر SSC السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي الهلال المركز الأول برصيد 23 نقطة، بينما ياتي نادي الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.