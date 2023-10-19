نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الألماني 2023-2024 قبل مباريات الجولة القادمة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الدوري الألماني مباريات الجولة الثامنة من الموسم الحالي، حيث كانت هناك مباريات قوية في الجولة الماضية أبرزها فوز بايرن ميونخ على فرايبورج بثلاثية نظيفة كما فاز بروسيا دورتموند بصعوبة على يونيون برلين بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

سيستضيف بروسيا دورتموند نظيره فيردر بريمن بينما يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على ماينز في الجولة الثامنة من البوندزليجا.

نجح بايرن ميونخ في خطف لقب البوندزليجا في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة استمرت حتى الجولة الأخيرة مع غريمه التقليدي بروسيا دورتموند الذي يطمح في خطف اللقب منه في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الألماني قبل استكمال مواجهات الجولة الثامنة حتى الآن..



١ - باير ليفركوزن ١٩ نقطة

٢ - شتوتجارت ١٨ نقطة

٣- بايرن ميونخ ١٧ نقطة

٤- بروسيا دورتموند ١٧ نقطة

٥- هوفنهايم ١٥ نقطة

٦ - لايبزيج ١٤ نقطة

٧- فولفسبورج ١٢ نقطة

٨- آينتراخت فرانكفورت ١٠ نقاط

٩- فرايبورج ١٠ نقاط

١٠- هايدنهايم ٧ نقاط

١١- دارمشتات ٧ نقاط

١٢- بروسيا مونشجلادباخ ٦ نقاط

١٣- يونيون برلين ٦ نقاط

١٤- فيردر بريمن ٦ نقاط

١٥- اوجسبورج ٥ نقاط

١٦- بوخوم ٤ نقاط

١٧- ماينز نقطتين

١٨- كولن نقطة واحدة