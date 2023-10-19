نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. مدة غياب روبرتسون.. صدمة لبرشلونة في الكلاسيكو وإصابة نجم ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 19-10-2023

مدة غياب روبرتسون عن ليفربول

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن اللاعب أندري روبرتسون تعرض لإصابة قوية خلال مباراة إسبانيا واسكتلندا بخلع في الكتف ومن المُتوقع غياب اللاعب لمدة 10 أسابيع على الأقل.

وأشارت الصحيفة أنه في حالة خضوع روبرتسون إلى عملية جراحية في الكتف فإن وقتها سوف يغيب لمدة 12 أسبوعًا عن فريق ليفربول.

الأندية تتسابق للتعاقد مع أوسيمين

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية فإن انضم كلًا من ليفربول وتشيلسي وآرسنال في السباق للحصول على خدمات النجم النيجيري فيكتور أوسيمين خلال الصيف المقبل.

نابولي حدد قيمة بيع أوسيمين لأي نادي يرغب في الحصول على خدماته 100 مليون جنيه إسترليني، وتوج اللاعب بجائزة هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

غياب روبيرتو عن لقاء الكلاسيكو

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة النجم سيرجي روبيرتو الظهير الأيمن للفريق الكتالوني في العضلة النعلية في الساق الأيمن.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن اللاعب لن يكون متواجد مع نادي برشلونة خلال ال3 مباريات القادمة ضد أتلتيك بيلباو وشاختار دونتسك وأخيرًا ريال مدريد في الكلاسيكو.

إصابة نجم ميلان

أكدت بعض التقارير الإيطالية أن اللاعب صامويل تشوكويزي لاعب فريق ميلان قد تعرض للإصابة على مستوى أوتار الركبة اليسري أثناء التواجد مع المنتخب النيجيري على أن يعود اللاعب إلى التدريبات بعد 30 يومًا على الأقل.

وأشارت التقارير أن تشوكويزي سوف يعود للمباريات بعد نهاية التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر القادم.