نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| محاضرة فنية تجمع أوسوريو باللاعبين.. وتدريبات منفردة لرباعي الفريق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إلقاء محاضرة فنية مطولة على لاعبي الفريق خلال مران الفريق، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب الترسانة، للحديث عن الاستعدادات الأخيرة لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وقام المدير الفني الكولومبي بتوضيح مهام ودور كل لاعب في الملعب وشرح بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في التقسيمة.



وشدد خوان كارلوس أوسوريو قبل انطلاق التقسيمة الفنية على أهمية تنفيذ كل ما تم شرحه بشكل دقيق.



عبدالمجيد وطارق ينتظمان في التدريبات



شارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الزمالك، في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم، وكان اللاعبان قد خاضا تدريبات منفردة أمس بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي عقب خوض وديتي الأردن وأوزباكستان.



وخاض اللاعبان مران الزمالك اليوم بصورة كاملة، وشارك الثنائي في التقسيمة الفنية.



تدريبات منفردة لرباعي الزمالك



خاض عبدالله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمد حسام "بيسو" وكريم عبد الحق رباعي الأبيض، تدريبات منفردة على هامش مران اليوم.



وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال خوض باقي الفريق للتقسيمة الفنية.



وشارك الرباعي في الفقرات الأولى من التدريبات، ثم خضعوا لفقرات إضافية قبل المشاركة في الجزء الأخير من التقسيمة.



تدريبات إضافية لسيف الدين الجزيري



أدى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء مران الفريق، اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري.



وحرص الجزيري على خوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبد الرحمن نفاد حارس الفريق الشاب.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.