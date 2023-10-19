عاجل.. أول تعليق من نيمار بعد إصابته بالرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة - ابدى نيمار جونيور، لاعب الهلال، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حزنه الشديد بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

تعليق نيمار بعد الإصابة بالرباط الصليبي



وتعرض البرازيلي نيمار للإصابة، عقب نهاية الشوط الأول لمباراة منتخب بلاده ضد اوروجواي ضمن منافسات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر نيمار عبر حسابه على، "إنستجرام"، قائلًا: "إنها لحظة حزينة للغاية، إنها الأسوأ. أعلم أنني قوي ولكن هذه المرة سأحتاج إلى عائلتي وأصدقائي أكثر".



وأكمل: "ليس من السهل الخضوع للإصابة وإجراء جراحة، تخيل أن تمر بكل ذلك مرة أخرى بعد 4 أشهر من التعافي. لدي إيمان، حتى أكثر من اللازم. لكني أضع قوتي بين يدي الله حتى يجدد ذاتي. شكرا لكم على رسائل الدعم والمودة".

وأعلن الهلال عبر حسابه على منصة "تويتر"، أن الفحوص الطبية أوضحت تعرّض لاعبه نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وسيجري عملية جراحية، ويخوض برنامج علاجي لم يتحدّد مدته حتى الأن.