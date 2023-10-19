نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في ملعبنا.. أبرز تصريحات جون بوكو لاعب سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح قائد فريق سيمبا التنزاني اللاعب جون بوكو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة الأهلي أمام سيمبا في دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي قائلًا أن لاعبي الفريق مستعدون للمباراة ونعلم إنه ا سكون صعبة ولكن لدينا خبرات ونركز على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب.

وأضاف بوكو أن الفريق مستعد لتحقيق أفضل نتيجة لعدم القلق من مباراة العودة في القاهرة، مشيرًا إلى أنه يعلم أن هذه المباراة ستكون قوية وصعبة ولكن وجود الجماهير في تنزانيا دعما لسيمبا أمام الأهلي سيعزز فرص الفريق في الفوز على المارد الأحمر.

ويواجه الاهلي نظيرة سيمبا التنزاني في دور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي غدا الجمعة في تمام السادسة مساءً في تنزانيا، وكان جون بوكو قد أعلن عن حضور الكامل للجماهير في مباراة الأهلي غدًا.

بينما يواجه الأهلي سيمبا التنزاني في القاهرة الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في إطار ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب قد أعلن عن تخصيص كافة إيرادات مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في مصر لصالح الشعب الفلسطيني دعمًا لهم في مواجهة تعديات الاحتلال الصهيوني الغاشم.