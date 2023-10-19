نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر: مواجهة سيمبا في وقت سيئ.. ولاعبو الأهلي قادرون على الفوز بالبطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن موعد مباراة فريقه أمام نظيره سيمبا التنزاني ليس مثاليًا.

تصريحات مارسيل كولر قبل مواجهة سيمبا

ويلتقي الأهلي مضيفه سيمبا التنزاني غدًا الجمعدعة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:"موعد مباراة سيمبا ليس مثاليًا".

وأضاف:"سعيد للغاية بالتواجد هنا لدينا مباراة مهمة وصعبة غدًا وكل الفرق تلعب بقوة أمام الأهلي".

وتابع:"دوري السوبر الإفريقي بإمكانه تطوير الكرة الأفريقية توقيت هذه المباراة ليس مثاليًا".

وواصل:'أن تأتي مباشرة بعد فترة التوقف الدولي ولديك 11 لاعبًا في المنتخب الوطني أمر صعب".

وزاد:"لاعبوا الأهلي لديهم الخبرة ويعرفون كيفية التعامل مع الضغوط والمباريات الكبيرة".

وأكمل:"هدف الأهلي هو بذل قصارى جهده للفوز بكل بطولة نشارك فيها".