نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يفقد علي معلول في مباراة سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات من المقرر غياب علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة سيمبا التنزاني، في ذهاب دور الـ8 بالدوري الإفريقي.

يأتي ذلك بسبب عدم إيجاد علي معلول رحلة طيران من الإمارات إلى تنزانيا في الساعات الماضية وبالتالي تم استبعاده من مباراة سيمبا التنزاني بشكل رسمي.

ويعود علي معلول إلى القاهرة بعد قليل وينتظر عودة الأهلي واللحاق بمباراة العودة يوم 24 أكتوبر الحالي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سيمبا التنزاني في المباراة القادمة غدًا الجمعة في تنزانيا في ذهاب دور الـ8 بدوري السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين النادي الأهلي ونادي سيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر الحالي على ستاد القاهرة الدولي.