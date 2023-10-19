طلائع الجيش يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تدريباته مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضه العسكري استعدادًا لمواجهة المصري في دوري نايل.



طلائع الجيش يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي

يدخل نادي طلائع الجيش معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق الاسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري في دوري نايل.

يسعي الكابتن عبد الحميد بسيوني تحقيق الفوز على المصري وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

وخسر طلائع الجيش من نظيره مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.