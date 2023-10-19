نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر قائمة هدافي الليجا قبل لقاءات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إشتعلت المنافسة على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2023-2024، بين العديد من اللاعبين المتميزين داخل البطولة قبل مواجهات الجولة العاشرة.

ما هو موقف بيلينجهام من جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني؟

يتصدر الانجليزي جود بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 8 اهداف، بينما يأتي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في المركز الثاني رصيد 5 نقاط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة العاشرة

جود بيلينجهام، ريال مدريد، 8 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 5 أهداف

براين زاراجوزا، غرناطة، 5 أهداف

خوسيليو، ريال مدريد، 5 أهداف

ألفارو موراتا، أتليتكو مدريد، 5 أهداف

تاكيفوسا كوبو، ريال سوسيداد، 5 أهداف

فيدات موريكي، ريال مايوركا، 4 أهداف

انطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 4 أهداف

لويس سواريز، الميريا، 4 أهداف

ايدون براتس، ريال مايوركا، 4 اهداف

الكسندر سورلوث، فياريال، 4 أهداف

إينياكي وليامز، اتليتك بلباو، 4 أهداف

تذاع أحداث مباريات الدوري الإسباني موسم 2024/2023عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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