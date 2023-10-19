انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الزمالك وسموحة في دوري نايل.. اعرف القناة الناقلة واتفرج اللقاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد جميع عشاق الساحرة المستديرة معرفة موعد مباراة الزمالك وسموحة في دوري نايل والقناة الناقلة الذي تقوم ببثها طوال الوقت، وذلك لأنها من أهم اللقاءات الهامة الذي يريد متابعتها جميع المشاهدين في الوقت الحالي.

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقناة الناقلة

وأما عن موعد مباراة الزمالك وسموحة في دوري نايل والقناة الناقلة فهي تكون يوم السبت 21 أكتوبر 2023، وتبث في تمام الساعة الـ 7 مساءاً على ستاد القاهرة الدولي في الأسبوع الرابع من زمن الدوري المصري الجديد 2023/2024، وتعد من اللقاءات الهامة الذي يريد أن يتابعها كل المشاهدين بشكل مستمر.

وتبث قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وسموحة في الدوري مع وجود استوديو تحليلي ويشمل على مجموعة من نجوم الكرة المصرية، وأيضاً الفوز الأول في الموسم الجاري بعد التعادل في أول جولتين مع بيراميدز والمقاولون العرب، وحرص على رفع رصيد الزمالك لـ 5 نقاط ويأتي بها في المركز الخامس داخل ترتيب الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة

ويقوم فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 استعداداته للقاء سموحة في الدوري، وأيضاً نجح شيكابالا في إعطاء الزمالك أول انتصار في الموسم الجاري في الدوري المصري، وذلك بعدما سجل الهدف الخاص بالفوز على البنك الأهلي أثناء الدقيقة الـ 90 والأخيرة من الوقت الأصلي والعمل على تقديم تسديده قوية كثيراً.وفاز الزمالك في الموسم الحالي وهذا بعد التعادل الذي جاء في أول جولتين مع نادي بيراميدز والمقاولون العرب، وأما عن رصيد الزمالك فهو رفع رصيده إلى 5 نقاط ويحتل بها المركز الخامس داخل جدول ترتيب الدوري المصري، وتعد من اللقاءات الهامة الذي يريد أن يشاهدها الكثيرين في كل الأوقات.