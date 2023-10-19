نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيج رامي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى المتخاذلين عن دعم القضية الفلسطينية: "من يعتقد أنه بعيد عن الحرب فهو جاهل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- "بعد تريند فيديو محمد صلاح"..بيج رامي ينهار من البكاء ويعلن دعمه للقضية الفلسطينية

عاجل- بيج رامي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى المتخاذلين عن دعم القضية الفلسطينية: "من يعتقد أنه بعيد عن الحرب فهو جاهل"..تصدر بطل مستر أولمبياد بيج رامي، محركات البحث الإلكترونية وأصبح تريند جوجل، حيث ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مقطع فيديو متداول لـ بيج رامي، وهو يبكي بحرقة بعد الأحداث المأساوية التي عاشها سكان قطاع غزة نتيجة قصف مستشفي الأهلي المعمداني بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي الغشيم، وجاء ذلك الفيديو بعد فيديو محمد صلاح والذي أعلن فيه استيائه عن ما يحدث في فلسطين.



وظهر بيج رامي في لايف عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهو منهار من البكار بسبب ما يحدث في غزة، وقال بيج رامي: "من يعتقد أنه بعيد عن الحرب فهو جاهل، ستأتي الدور علينا وعلى أطفالنا".

بيج رامي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى المتخاذلين عن دعم القضية الفلسطينية: “من يعتقد أنه بعيد عن الحرب فهو جاهل”



عاجل- "بعد فيديو محمد صلاح"..بيج رامي يتصدر تريند جوجل بعد انهياره من البكاء أثناء حديثه عن مايحدث في غزة

وتابع بيج رامي حديثه عن القضية الفلسطينية قائلًا: "لا يمكنني النوم بسبب تفكيري في أحداث فلسطين، ونحن لا نستطيع سوى الدعاء في الوقت الحالي، والوضع في فلسطين صعب".



وأكمل بيج رامي حديثه عن شعوره بالعجز بسبب مايحدث في غزة قائلًا: "أشعر بالعجز والاستياء من وضع فلسطين، وبسبب ضعفي وعجزي، أشعر أنني جزء من هذه الخيانة، يارب، لقد خُلقت في دولة بعيدة عنهم لذلك لم أشعر بهذا الألم".

وختم بيج رامي حديثه قائلًا: "أنا أبكي من الاستياء، وأسأل الله أن يرفع عنّا جميعًا شعور الاستسلام والقهر، وأن يكون في عون الشعب الفلسطيني".

عاجل- "بعد تريند فيديو محمد صلاح"..بيج رامي ينهار من البكاء

يشار إلى أن تصدر اسم اللاعب الدولي والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تريند جوجل، بعدما قام بنشر مقطع فيديو يتحدث فيه عن القضية الفلسطينية، حيث قال محمد صلاح في بداية الفيديو: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وتابع محمد صلاح حديثه عن تدهور الأوضاع في غزة بسبب عمليات القصف المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

بيج رامي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى المتخاذلين عن دعم القضية الفلسطينية: “من يعتقد أنه بعيد عن الحرب فهو جاهل”

وأكمل محمد صلاح حديثه بطلب تقديم الدعم إلى سكان قطاع غزة قائلًا: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

عاجل- "بعد تعرضه لموجة حادة من الانتقادات"..محمد صلاح يخرج عن صمته ويناشد قادة العالم لوقف المذابح في غزة



وواصل محمد صلاح حديثه عن قصف مستشفى الأهلي المعمداني الذي حدث أمس في قطاع غزة وأنتج عنه سقوط مئات الضحايا والمصابين من الأبرياء قائلا ً: "يمر سكان غزة بأوضاع صعبة، أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".



وختم محمد صلاح حديثه بمناشدة قادة العالم من أجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".