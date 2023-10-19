نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة موديست مهاجم الأهلي بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا كوفيد -19.

تفاصيل فحوصات موديست

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استبعد المهاجم السويسري من رحلة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن موديست خضع لفحوصات طبية وأجرى تحاليل خلال الساعات القليلة الماضية وأثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أنه تقرر عزل اللاعب الفرنسي وخضوعه لبرنامج علاجي مكثف للتعافي من الإصابة بالفيروس.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني غدًا الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.