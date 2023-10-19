زد يقسو على سموحة بسباعية نظيفة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الخميس منافسات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024، بمباراة فريق سموحة أمام زد اف سي في الجولة الأولى بملعب سموحة بالاسكندرية، واستطاع زد اف سي تحقيق انتصار كبير بسباعية نظيفة على فريق سموحة في عقر داره.

زد يقسو على سموحة بسباعية نظيفة

وأحرزت أهداف فريق زد كلا من الغانية جينفر سوبر هاتريك، ونورا محمد هدفين وبارفين هدف، لتنتهي المباراة بنتيجة 7-0 لصالح زد الذي يقوده فنيًا محمود خلف مدير فني وحسام سعد مدرب عام ومحمود ثاقب مدرب حراس، وفريدة سالم مدير الكرة، وسلمي الحديدي منسق الفريق، وضياء محمد إداري الفريق.

وتستكمل باقي مباريات الجولة الأولى غدًا الجمعة، وتشهد مواجهات قوية حيث يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على دلفي السكندري، وفيوتشر يواجه الأميرية وصيف الدوري النسخة الماضية، ويستضيف وادي دجلة حامل اللقب فريق المقاولون العرب، ويحل المعادي واليخت ضيقًا على إتحاد بسيون، وسموحة يواجه زد، والمجد السكندري يستضيف توت عنخ آمون، والبنك الأهلي في مواجهة طلائع الجيش، والطيران يواجه المصري.

ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد.

ومن المتوقع أن تشهد مسابقة الدوري الممتاز للكرة النسائية تنظيم استثنائي من قبل إتحاد كرة القدم تحت إشراف د. دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري والمشرف العام على ملف كرة القدم النسائية