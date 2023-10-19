نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوفا من اغراءات الدوري السعودي.. برشلونة يتحرك لتحصين الماتادور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن سعي برشلونة الإسباني لتحصين نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الإغراءات السعودية التي تستهدفه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل يرحل ليفاندوفسكي؟

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ليفاندوفسكي سيحصل على أعلى راتب في عقده مع برشلونة خلال الموسم المقبل ويرغب النادي الكتالوني في تجديد عقده لموسم إضافي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي برشلونة يرون أن حالة ليفاندوفسكي البدنية والفنية تسمح باستمراره على رأس مشروع البرسا وسيعرضون عليه في الصيف المقبل التجديد حتى 2027.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ليفاندوفسكي سعيد في برشلونة وبذل جهدا كبيرا للانضمام إلى كامب نو قادما من بايرن ميونخ وانسجمت عائلته بالفعل مع الأجواء في مدينة برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن القرار النهائي سيكون في يد ليفاندوفسكي خاصة في ظل تعرضه لإغراءات بملايين كثيرة من الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليفاندوفسكي يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2026.