نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنيًا.. قوة "سيمبا" في الأسلحة الهجومية والشحات كلمة السر للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق سيمبا التنزاني في السادسة من مساء الغد نظيره فريق الأهلي على ملعب "بنجامين مكابا" في إطار مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز المعلومات الفنية ونقاط القوة والضعف لفريق سيمبا التنزاني قبل مواجهة الغد أمام فريق الأهلي.

أولًا.. نقاط القوة في فريق سيمبا

1- عامل الأرض والجمهور سيلعب دورا كبيرا في المباراة، وبالأخص أمام حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية فريق الأهلي.

2- المبادرة والفاعلية الهجومية على مرمى المنافسين، وكذلك الإصرار على تسجيل أهداف في شوط المباراة الأول، حيث سجل فريق سيمبا التنزاني 14 هدفا في بطولة الدوري التنزاني على مدار 5 مباريات، بواقع 10 أهداف في شوط المباراة الأول، و4 أهداف في شوط المباراة الثاني.

3- يتميز لاعبو فريق سيمبا بالقوة البدنية في الالتحامات الثنائية، وكذلك بالسرعة وتحديدا في الخطوط الهجومية.

4- المرونة التكتيكية في أداء الفريق الهجومي، والتنوع في الهجمات، ولكن الاختراق من العمق بين قلبي الدفاع، وكذلك اللعب من الطرف الأيمن أبرز نقاط القوة في فريق سيمبا التنزاني.

5- سلاح التصويب على المرمى، إحدى أبرز نقاط القوة في فريق سيمبا التنزاني.

6- يوجد العديد من اللاعبين المميزين داخل الفريق التنزاني، أبرزهم:

-اللاعب المهاري صاحب القميص 17 الزامبي كلاتوس تشاما، لاعب وسط الفريق المحوري، ويعطيه المدرب حرية الحركة في المناطق الهجوية، ويتميز بالمهارة والتصويب.

-اللاعب البوروندي رقم 10 سعيدي نتيبازونكيزا، أحد عناصر الخبرة في الفريق وأكبر اللاعبين سنا في فريق سيمبا، ويتميز بالقوة البدنية والتصويب على المرمى.

-المهاجم الكونغولي جان بليكي صاحب القميص رقم 4، ويتميز بالتحرك دون كرة بشكلٍ جيد، ويمتاز بطول القامة.

-المهاجم التنزاني جون بوكو رقم 22، وكذلك لاعب الجناح الأيمن دينيس كيبو رقم 38.

ثانيًا.. نقاط الضغط في فريق سيمبا

1- خط الدفاع، حدث ولا حرج سوء التمركز في التغطية العكسية، بطىء الرباعي الدفاعي في السرعات.

2- اهتمام المدرب البرازيلي روبرتو أوليفيرا بالنواحي الهجومية على حساب النواحي الدفاعية، والدليل تسجيل 14 هدفا واستقبال 4 أهداف في 5 مباريات ببطولة الدوري التنزاني، وكذلك استقبال 3 أهداف في مباراتين الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجارية.

3- مستوى حراسة المرمى متواضع جدا في فريق سيمبا التنزاني، وبالأخص في التسديد على مرماه، سواء الحارس الأساسي أو البديل.

4- ثغرة الجبهة اليمنى في الحالة الدفاعية، ولذلك سيكون دور جناح الأهلي الأيسر حسين الشحات كلمة السر ومفتاح الأهلي الهجومي في المباراة.

5- سهولة اختراق المنافسين من طرفي الملعب الأيمن أو الأيسر، بسبب اهتمام المدرب البرازيلي بتأمين عمق الملعب على حساب أطراف الملعب.

