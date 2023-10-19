انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة السوبر الإفريقي .. شوف القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جماهير القلعة الحمراء في مصر والوطن العربي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر الجاري، معرفة موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة السوبر الإفريقي في نسختها الأولي.وأسفرت القرعة التي أقيمت خلال الأيام الماضية على وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد سيمبا التنزاني حيث أنه الفائز من هذه المباراة سوف يلتقي الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة السوبر الإفريقي

الأهلي وسيمبا التنزاني

تقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” غداً الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري على أرضية السلام في تنزانيا.

مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني القادمة

الأهلي وسيمبا التنزاني

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني القادمة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة فيما سوف تكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دبي.

موعد مباراة الاهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بعد مباراة سيمبا التنزاني، فريق بلدية المحلية من الجولة الرابعة من البطولة يوم الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة وسيمبا التنزاني في بطولة السوبر الإفريقي

تقوم مجموعة قنوات أبو ظبي الإماراتية بنقل أحداث مباراة وسيمبا التنزاني في بطولة السوبر الإفريقي بصفتها الناقل الحصري للبطولة.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة السوبر الإفريقي

– القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12091.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي : عرب سات

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.