انت الأن تتابع خبر مش دور برد .. صدمة لجماهير الأهلي حول استبعاد موديست من مباراة سيمبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر الإعلامي أحمد شوبير،،مفاجأة صادمة اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023، حول سبب استبعاد الفرنسي أنتوني موديست الذي تم التقاعد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الإلماني، بعثة الفريق إلي تنزانياوتسأل العديد من عاشق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر في مصر والوطن العربي على صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية من اليوم عن سبب استبعاد موديست، من مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الأولي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

استبعاد موديست

موديست

وأشار أحمد شوبير في تصريحات له خلال برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم، اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من الشهر الميلادي الجاري، أن مرض موديست مهاجم الأهلي الجديد يتمثل في إصابة بدور برد، وذلك حسبما أعلن النادي الأهلي ولكن اللعب لم يخضع إلي برنامج تأهيلي على الرغم من إعلان النادي نادي.

وأوضح شوبير أنه خلال فترة التوقف الدولي الماضي التي كانت في شهر أكتوبر الجاري، كان من المقرر أن يخض موديست إلي برنامج تأهيلي ولكن اللاعب سافر إلي فرنسا وعاد في الساعات الماضية، لذلك نمتني أن ما يقوله الأهلي حول إصابة اللاعب بنزلة برد أن يكون حقيقاً وهو سبب الاستبعاد من مباراة سيمبا التنزاني، مشيراً إلي أن جميع الأمور حول هذا اللاعب سوف تظهر بالكامل في مباراة الإياب في البطولة الإفريقيه.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة السوبر الإفريقي

موديست

تعقد موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة السوبر الإفريقي غداً الجمعة 20 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة و السابعة مساءً بتوقيت دبي