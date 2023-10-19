وفاة بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلي السابق

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رياض - احمد صلاح - توفي بشير عبد الصمد أسطورة نادي الإسماعيلي السابق خلال فترة التسعينات بالقرن الماضي، اليوم الخميس 19 أكتوبر، عن عمر يناهز الـ 57 عاما، وكان بشير أحد أساطير الدراويش وتمكن من تحقيق الإنجازات مع برازيل مصر.بشير عبد الصمد أسطورة الإسماعيلي السابقة ونجم منتخب مصر يعتبر من اللاعبين المميزين خلال مسيرتهم الرياضية، حيث تمكن من التتويج مع منتخب مصر ببطولة الأمم الإفريقية مع طه إسماعيل مدرب الفراعنه في موسم 1994 الذي أقيم في تونس وكان شارك في ثلاث مواجهات وتمكن من تسجيل هدفين ويعتبر من اللاعبين الذين كسبوا احترام الجماهير المصرية ليس فقط جماهير الإسماعيلي.

مسيرة بشير عبد الصمد

قام أسطورة الإسماعيلي السابقة “بشير عبد الصمد” بتحقيق إنجازات كثيرة مع نادي الإسماعيلي أبرزها حصوله على لقب هدافي الدوري المصري عام 1993-1994 وتوج بالقب الدوري المصري الممتاز مع الإسماعيلي في موسم 1990-1991، بينما بدأ مشواره التدريبي في عام 2012 مع نادي الوحدة السعودي وقادهم للصعود إلى الدوري السعودي ورحل عن الفريق في أغسطس 2012 بينما في عام 2023 عاد للسعودية وتمكن من تدريب نادي الطائي.

الجدير بالذكر بشير عبد الصمد انتقل إلى الإسماعيلي قادمًا من شباب طوخ وكانت أول مباراة يخوضها بشير عبد الصمد مع الإسماعيلي في 1990-1991 وتمكن في أول مباراة بتسجيل هدفًا في فوز الإسماعيلي ضد بور فؤاد برباعية نظيفة.

مباراة الإسماعيلي القادمة

في سياق أخر يستعد نادي الإسماعيلي لمواجهة فاركو يوم الأحد الموفق 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يحتل الدراويش المركز الحادي عشر برصيد3 نقاط من فوز وحيد وهزيمتين .