المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل.

المصري يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

يدخل النادي المصري معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق برج العرب استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل.

ويسعي الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري تحقيق الفوز على طلائع الجيش وحصد الثلاث نقاط.

وحقق المصري الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.

