نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. بكاء سيف زاهر وشوبير يحلل فيديو محمد صلاح.. نجم الزمالك: مباراة الأهلي وسيمبا صعبة ولكن! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

بكاء سيف زاهر بسبب المعلق هشام معمر

بكاء سيف زاهر

أصاب الإعلامي سيف زاهر نوبة بكاء على الهواء مباشرة، حزنًا على ما يحدث في فلسطين من الاحتلال الصهيوني، مؤكدًا الدعم المصري لشعب غزة.

تحدث هشام معمر، المُعلق الفلسطيني، عبر قنوات أون سبورت، في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر، الذي أصابه نوبة بكاء متأثرًا بما يتعرض له شعب غزة من قصف الاحتلال الصهيوني المستمر.

شاهد الفيديو وحديث المعلق كاملًا من هنا

شوبير يحلل فيديو محمد صلاح

أحمد شوبير

وأوضح شوبير، فى تصريحات لبرنامج الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "أنا مقدر اللى عمله واللى بيعمله صلاح، بوضوح شديد جدا أقف تماما فى صف محمد صلاح، هو عارف الصالح العام وعارف بيتكلم إزاى وعارف رسالته بتصل لمين".

وتابع: "صلاح كان عقلانى فى رسالته وقال اللى الناس عايزه تقوله ومش مطلوب يمسك بندقية ويروح يحارب كل واحد بيحارب بأسلوبه واللى عليه عمله، تبرع مادى عمل وطلع أتكلم فى فيديو، والفيديو بتاعه تخطى 110 ملايين مشاهدة".

وشدد شوبير: "إذا ما كناش إحنا اللى نساند مش هيبقى فيه محمد صلاح وإنت بتعمل ده كله عشان عندك محمد صلاح فأنت عايز تلغى يبقى عندك حد بالقوة دى والتأثير ده ولازم ناخد بالنا، وهناك بيت شعر بيقول، والله لو صاحب المرء جبريل ما سلم من قال ومن قيل، أو قصة جحا والحمار".

أحمد عيد عبد الملك يتوقع فوز الأهلي

أحمد عيد عبد الملك

وأكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن فريق سيمبا التنزاني ليس خصم سهل، وهناك ضغوط جماهيرية متوقعة على لاعبي الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر سيواجه صعوبات بكل تأكيد خصوصا أنه سبق وخسر على نفس الملعب قبل سنتين، ولكن الأهلي قادر على تحقيق نتيجة جيدة، خصوصا أن توقيت المباراة في صالحه وهو الأقرب للتأهل للدور القادم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فوجئت باستبعاد أنتوني موديست، خصوصا أنه تم التعاقد معه من أجل هذه المواجهات، ومن الممكن أن يجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء مع الدفع به في أخر نصف ساعة، واتوقع فوز الأهلي بهدف نظيف".

اقرأ تصريحات عبد الملك كاملةً من هنا

برزي يكشف كواليس رعايته لمباراة اعتزال إيراهيم يوسف

هاني برزي

كشف هاني برزي، المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل رعايته لمباراة اعتزال أسطورة القلعة البيضاء.

وأوضح برزي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " إبراهيم يوسف رحمه الله كان صديقا لي وتعرفت عليه عن طريق أحد الموظفين بشركتي".

وتابع: " لم أتردد برعاية مباراة اعتزال إبراهيم يوسف، والتي جمعت بين المنتخب الوطني بنظيره الكويتي عام 1991، وفعلت هذا حبا لنادي الزمالك وواحد من أساطيره وهو إبراهيم يوسف".

اقرأ باقي تصريحات هاني برزي من هنا

خطة القائمة الموحدة في الزمالك

هاني برزي

وأكد برزي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " كنت سعيدًا للغاية خلال فترة تواجدي بمجلس إدارة نادي الزمالك خلال فترة تواجد حسين لبيب في رئاسة النادي الأبيض".

وأضاف: "سعينا بشكل كبير لخدمة نادي الزمالك في ظل الإمكانيات المتاحة لنا وهو ما نجحنا فيه بالفعل".

واستكمل: " أتمنى نجاح قائمتنا الموجدة في الانتخابات المقبلة نظرا لأن قائمتنا تم تجميعها بعناية، وكل شخص بها لديه خبرات في الملف المختص به".

تابع جميع تصريحات برزي فيما يخص القائمة من هنا

رابطة الأندية: دقيقة حداد في جميع المباريات بسبب أحداث فلسطين

أحمد دياب

عبر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن تضامنه مع الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية من قصف واعتداءات غاشمة.

وجاءت تصريحاته عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس معلقا على قرار الحداد في المباريات، والذي صدر عصر اليوم من اتحاد الكرة.

وقال دياب: " قرار الوقوف دقيقة حداد يأتي تماشيا مع قرار الحديد الرسمي في الجمهورية".

تابع تفاصيل الخبر وتصريحات دياب من هنا

أحمد سليمان: ممدوح عباس من الأشخاص الداعمة للزمالك

أحمد سليمان

وصرح أحمد سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " الماتش "، على قناة " صدي البلد":" عمرو أدهم بنهاء التعاقد مع اوجي مايو وتحمل قيمة التذاكر الخاصة باللاعب".

وأكمل: "صندوق دعم الزمالك يوجد بها أموال قليلة أقل من مليون دولار حاليًا في خزينة النادي".

وقال: "ممدوح عباس يدعم النادي حاليًا حتي الخروج من الازمات وعودة النادي لاستقرار مرة أخرى".