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أحمد جودة - القاهرة - فوز العبور والتأمين وخسارة الإنتاج الحربي وتعادل الترسانة في جولة مثيرة بالمجموعة الثانية للقسم الثاني

شهدت مواجهات الجولة الثانية لمجموعتي القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني المجموعة الثانية قمة الإثارة والمفاجآت حيث أسفرت نتائج المجموعة الثالثة عن فوز فريق العبور على فريق العريش بهدفين مقابل هدف.



تقدم العبور عبر سعيد عبد الناصر بالهدف الأول في الدقيقة 17 من الشوط الثاني واضاف أحمد سمير الهدف الثاني في الدقيقة32 وإدرك محمد شوقي هدف العريش قبل نهاية اللقاء.



- تعادل فريق النصر مع فريق الشمس بهدف لمثله تقدم اسلام محمود للشمس في الدقيقة 28 وتعادل أحمد حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من الشوط الأول.



- تعادل فريق مستقبل سبورت مع فريق المريخ بهدف لمثله تقدم المريخ بهدف عبدالله ناصر من ركلة جزاء في الدقيقة 25 من الشوط الأول وتعادل ابيوكا لمستقبل سبورت.



- تعادل فريق نجمة سيناء مع فريق منتخب السويس سلبيًا.



المجموعة الرابعة



1- فوز فريق مصر للتأمين على فريق ايسترن كومباني بهدفين مقابل هدف.



2- فوزفريق تيم إف سي (جولدي) على فريق الانتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف.



شهد الشوط الأول تقدم فريق تيم إف سي بهدفين مقابل هدف سجل اهداف تيم إف سي ابو بكر وافيونج واوكيتوكو بينما سجل جودوين هدف الإنتاج الحربي.



3- تعادل فريق آلو إيجيبت مع فريق بور فؤاد سلبيًا.



وحسم التعادل لقاء الترسانة مع المنيا بمجموعة الصعيد بهدف لكل منهما، وتختتم الجولة الجمعة بمباراة بورتو السويس مع اتحاد الشرطة.



ترتيب المجموعة الثالثة