نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد التعاون في بطولة دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره فريق التعاون، مساء غدًا الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق التعاون ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد أمام التعاون في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد أمام التعاون

وتذاع مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق التعاون، عبر قناة الرياضية السعودية SSC، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2