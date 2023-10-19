الأهلي يجهز 30 الف علم لفلسطين لتوزيعه على الجماهير في مباراة سيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تجهيز 30 ألف علم لفلسطين لتوزيعه على الجماهير في مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني.

سبب تجهيز 30 ألف علم لفلسطين

لتوزيعه علي الجماهير في مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي تضامنا مع القضية الفلسطينية الحالية في غزة.

يختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.