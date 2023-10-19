لايبزيغ يمدد عقد كامبل حتى 2026
أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الخميس تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط كيفن كامبل حتى 2026، قبل عام من نهاية عقده السابق.
ويتواجد كامبل في لايبزيغ منذ عام 2017، وتوج معه بلقبي كأس ألمانيا خلال تلك الفترة.
وقال اللاعب: ما قمت بتجربته هنا منذ عام 2017 هو شيء فريد. قلتها مرارا وتكرارا إن لايبزيغ هو النادي الخاص بي، أشعر أنا وعائلتي أن المدينة بمثابة منزلنا، وأنا أحب التواجد هنا.
وقال روفين شرودر المدير الرياضي: إنه شخص مميز، ويستخدم خبرته لمساعدة الفريق وأعضاء الفريق الشباب. بالإضافة إلى ذلك، هو قائد في الملعب وشغفه بالنادي، واللمدينة والجماهير، يعد رابطا أساسيا لنا جميعا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لايبزيغ يمدد عقد كامبل حتى 2026 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.