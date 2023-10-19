لايبزيغ يمدد عقد كامبل حتى 2026

لايبزيغ يمدد عقد كامبل حتى 2026أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الخميس تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط كيفن كامبل حتى 2026، قبل عام من نهاية عقده السابق.

ويتواجد كامبل في لايبزيغ منذ عام 2017، وتوج معه بلقبي كأس ألمانيا خلال تلك الفترة.

وقال اللاعب: ما قمت بتجربته هنا منذ عام 2017 هو شيء فريد. قلتها مرارا وتكرارا إن لايبزيغ هو النادي الخاص بي، أشعر أنا وعائلتي أن المدينة بمثابة منزلنا، وأنا أحب التواجد هنا.

وقال روفين شرودر المدير الرياضي: إنه شخص مميز، ويستخدم خبرته لمساعدة الفريق وأعضاء الفريق الشباب. بالإضافة إلى ذلك، هو قائد في الملعب وشغفه بالنادي، واللمدينة والجماهير، يعد رابطا أساسيا لنا جميعا.