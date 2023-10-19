انت الان تتابع خبر في أقل من ساعتين .. فيديو تضامن الفرعون المصري"محمد صلاح" مع غزة بعد القصف الاسرائيلي يحطم رقماً قياسياً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حظي المقطع الذي نشره اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، بتفاعل واسع ومشاهدات مليونية في أقل من ساعتين والذي تضمن دعمه للشعب الفلسطيني في غزة بعد القصف الإسرائيلي.

وحتى إعداد هذا الخبر، بلغ عدد مشاهدات مقطع الفيديو في منصة إكس 52 مليون و 900 ألف مشاهدة، و 93.7 ألف تعليق و 229.3 ريتويت.

وخرج صلاح عن صمته وعلق عما يحدث في فلسطين والقصف الذي تتعرض له غزة على مدار الأيام الماضية منذ 8 أكتوبر، وقال : ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة،

شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، كما ناشد جميع قادة العالم بالتكاتف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء