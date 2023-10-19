نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديرًا لأرقامه القياسية.. لاعبو النصر يحتفلون بكريستيانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل لاعبو نادي النصر بزميلهم كريستيانو رونالدو وذلك عقب العودة للتدريبات بعد نهاية فترة التوقف الدولية المقررة من جانب الفيفا.

وجاء الاحتفال تقديرا لأرقام رونالدو القياسية والذي جاء اخرها بالوصول إلى 200 مباراة مع منتخب البرتغال.

أرقام قياسية وصدارة من نصيب صاروخ ماديرا

وحقق رونالدو أرقاما قياسية كبيرة حيث وصل للهدف رقم 127 مع منتخب بلاده، كما تصدر قائمة الأعلى مشاركة دوليا بالتواجد في 203 مباراة.

إضافة على ذلك سجل 40 هدفا خلال العام الحالي على الرغم من حصوله على لقب البطولة العربية فقط أمام الهلال.

وكان رونالدو أول من قص شريط التواجد في الدوري السعودي " دوري روشن " بعد الرحيل عن مانشتر يونايتد خلال الأيام الماضية.