نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة التعاون في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نظيره فريق التعاون، مساء غدًا الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق التعاون ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد أمام التعاون في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد أمام التعاون

وتذاع مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق التعاون، عبر قناة الرياضية السعودية SSC، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – مدالله العليان.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – كورنادو.

خط الوسط الهجومي: رومارينهو – جوتا.

خط الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرزاق حمدالله.