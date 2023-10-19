الاتحاد العربي والأفريقي لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين ينعي شهداء فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد العربي والأفريقي لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، أدى إلى سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين.

بيان الاتحاد العربية والأفريقي لكرة السرعة

وجاء بيان من مجلس إدارة الاتحاد العربي والأفريقي لكرة السرعة كالتالي: "مجلس إدارة الاتحاد العربي والأفريقي برئاسة المستشار عمرو حسين ينعى شهداء الشعب الفلسطيني الذين يسقطون دفاعًا عن أرضهم فى قطاع غزة أمام اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة" مشيرا إن الاتحاد العربي والأفريقي يشيد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعما أشقائنا الفلسطينيين.

خالص العزاء وصادق المواساة في شهداء الأمة الإسلامية والعربية، شهداء فلسطين الأبيَّة، الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم، قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينية، ويدعو الله أن يُلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم».

ويحيي الأتحاد بكل فخرٍ جهودَ الشعب الفلسطيني، مطالبًا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين، مؤكدًا أن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي، الذي يكيل بمكيالين، ولا يعرف سوى الازدواجية في المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية كما نطالب دول العالم بضرورة إرسال المساعدات الطبية للشعب الفلسطينى مضيفا ان تدويل القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين لأراضى الدول المجاورة امر غير مقبول شكلًا وموضوعًا وخرقًا للقوانين الدولية.

ويشدُّ الاتحاد على قلوب الشعب الفلسطينى الأبي وأياديهم، ويدعو الله أن يرزقهم الصبر والصمود والسكينة والقوة، مؤكدًا أن كل احتلال إلى زوال إن آجلًا أم عاجلًا، طال الأمد أو قصُر.