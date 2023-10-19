نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 112 سنة زمالك.. تعرف على قائمة رؤوساء الزمالك عبر تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنعقد في صباح الغد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وذلك من أجل خوض السباق الانتخابي لمجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء.

تعرف على قائمة رؤوساء الزمالك عبر تاريخه

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" قائمة رؤوساء الزمالك عبر تاريخه، قبل انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء غدا.

تأسس فريق الزمالك في الخامس من شهر يناير عام 1911، وذلك تحت مسمى "قصر النيل" بقيادة البلجيكي جورج مرزباخ.

وجاءت أسماء قائمة رؤوساء الزمالك عبر تاريخه، على النحو التالي:

البلجيكي جورج مرزباخ.. مرتان

الفرنسي أنطوان بيانكي.. مرة واحدة

الأمير عمر.. مرة واحدة

عباس حليم.. مرة واحدة

محمد حيدر باشا.. مرة واحدة

محمود شوقي.. مرتان

عبد الحميد الشواربي.. مرة واحدة

عبد اللطيف أبو رجيلة.. مرة واحدة

علوي الجزار.. مرة واحدة

حسن نور الدين عامر.. 3 مرات

محمد حسن حلمي "زامورا".. مرتان

توفيق الخشن.. مرة واحدة

إبراهيم فهمي.. مؤقت

حسن أبو الفتوح.. مرة واحدة

جلال إبراهيم.. 3 مرات

نور الدالي.. مرة واحدة

كمال درويش.. مرتان

مرتضى منصور.. 4 مرات

مرسي عطا الله.. مؤقت

ممدوح عباس.. 3 مرات

محمد عامر.. مؤقت

أحمد بكري.. مؤقت

عماد عبد العزيز.. مؤقت

حسين لبيب.. مؤقت