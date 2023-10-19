نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع غياب معلول تغيب عن الأهلي الحلول.. أرقام سلبية للقلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الأهلي مباراته الأولى في بطولة دوري السوبر الأفريقي أمام سيمبا التنزاني، دون نجمه التونسي علي معلول والذي أعلن خروجه من قائمة الفريق.

وجاء سبب تأخير التونسي بسبب أزمة تأخير الطيران والذي يصعب مهمة اللاعب للحاق ببعثة الأهلي المتجهة لدار السلام في العاصمة التنزانية.

رقم سلبي للأحمر في غياب معلول

وعقب انتقال معلول من الصفاقسي عام 2016 غاب عن الأهلي 25 مباراة قارية لأسباب مختلفة جاء أبرزها الإصابات المتكررة.

ويعد معلول واحد من العناصر الأساسية في الفريق والذي يعانى الفريق حال غيابه من أجل تحقيق الفوز.

وخلال 25 مباراة فشل الأهلي في تحقيق الانتصار في 12 مباراة، وحقق الانتصار خلال 13 مباراة منها.

وجاءت أبرز غيابات معلول القارية خلال نهائين متوالين وهم 2017 أمام الوداد المغربي والذي اقتنص اللقب في النهاية على حساب المارد الأحمر.

بينما النهائي الثاني جاء أمام الترجي عام 2018 والذي حقق اللقب أيضا على حساب الأهل