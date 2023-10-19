فريق المصري للكرة النسائية يؤدي مرانه الأخير استعدادًا لمباراته الافتتاحية بالدوري أمام الطيران

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق المصري للكرة النسائية مساء اليوم الخميس تدريباته استعدادًا لمباراته الافتتاحية بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق الطيران والمقرر اقامتها في الرابعة عصر غدا الجمعة على ملعب الطيران بالقاهرة.

فريق المصري للكرة النسائية يؤدي مرانه الأخير

وخلال المران الذي أقيم على ملعب النادي الاجتماعي حرص حسام حمادة المدير الفني للفريق على وضع اللمسات الأخيرة للخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد والتي وضح أنها ستكون متوازنة ما بين الدفاع والهجوم.

حرص المدير الفني على تدريب لاعباته على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، فيما اختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت حماسًا بالغًا من جميع اللاعبات سعيًا منهن لحجز مكان أساسي في التشكيلة الأساسية للقاء الذي يعد لقاء تاريخيا خاصة مع كونه اللقاء الأول للفريق - الذي تم تكوينه قبل نحو شهر - ببطولة الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمصري يتكون من ك/محمد الشناوي، مشرف على الفريق، ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا، ك/نوره مندور، مدرب عام، ك/ ماهيتاب حسني، مدرب، ك/محمد رضوان، مدرب لحراس المرمى.