نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يحسم موقفه من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي قطع الطريق أمام إمكانية الإنضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره بيرو ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وأكد أنه سيستمتع بالعطلة مع عائلته خلال الفترة المقبلة.

موقف ميسي من الدوري السعودي

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن اسم ميسي ارتبط بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد فشل إنتر ميامي في التأهل إلى مرحلة التتويج (البلاي أوف) من الدوري الأمريكي ودخوله في عطلة إجبارية حتى شهر مارس المقبل.

ولفتت التقارير الصحفية أن أندية الدوري السعودي كانت تمني النفس بالتعاقد مع ميسي مثلما حدث مع نجوم آخرين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر ونيمار جونيور نجم الهلال لكن صاحب الكرة الذهبية 7 مرات، قال في تصريحات عقب نهاية لقاء منتخب التانجو وبيرو: "إنها المرة الأولى التي أحصل فيها على أيام من الراحة بهذا العدد في شهر ديسمبر".

واختتم ميسي تصريحاته قائلًا: "سأقضي هذه الأيام في عطلة وراحة البال وسأعود في شهر يناير إلى ميامي للقيام بالفترة التحضيرية للموسم الجديد والبدء من الصفر للاستعداد بأفضل شكل ممكن كما هو الحال دائمًا".

وأكدت التقارير الصحفية أنه قبل انضمام ميسي إلى إنتر ميامي، كان مرشحًا للعودة إلى ناديه السابق برشلونة أو الانضمام إلى الدوري السعودي ولكن هذا الأمر لم يحدث، حيث فضل ميسي العرض الأمريكي شأنه في ذلك شأن الثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرخيو بوسكتيس زميليه في إنتر ميامي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن ميسي خاض آخر مباراة مع إنتر ميامي يوم 8 أكتوبر أمام سينسيناتي ضمن الدوري الأمريكي وسيكون في عطلة حتى نهاية شهر مارس المقبل بسبب فشل كتيبة المدير الفني الأرجنتيني خيراردو مارتينو في التأهل إلى مرحلة البلاي أوف.