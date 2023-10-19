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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - نجم منتخب مصر السابق يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة

عاجل - نجم منتخب مصر السابق يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة، تشهد الأيام القليلة الماضية بعد الأحداث التي تدور في فلسطين وقطاع غزة، من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، دعم كبير من كافة الأصعدة في دول العرب.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الرياضي والوسط الفني، على تقديم الدعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الصراع وقطاع غزة حتى الآن، وكان النصيب الأكبر من دعم الرياضيين لـ قطاع غزة وفلسطين، الرياضيين المصريين.

عبدالظاهر السقا يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة

وفي هذا السياق، حرص الكابتن عبدالظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق، على تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، ومطالبة الرياضيون بالنزول إلى وقفة تضامنية مع أهل غزة والشعب الفلسطيني.

عاجل - نجم منتخب مصر السابق يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة

ونشر الكابتن عبدالظاهر السقا عبر مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا محدثًا الزملاء الرياضيين، وبدأ حديثه قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، بتوجه بدعوة كل الرياضيين أن يكونوا متواجدين غدًا بعد صلاة الجمعة عند المنصة، وسوف نتواجد جميعًا هناك مبكرًا".

وأضاف: "وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، وقفة للتعبير عن الرأي تعبير عن الغضب الذي بداخلنا، منذ اكتر من 15 يوم سابقين، للتعبير عن كل شئ عن كافة المشاعير الذي شعرنا بها، وإن شاء الله كلنا نتواجد".

وأختتم عبدالظاهر السقا حديثه باقتراح قائلًا: "لدي إقتراح صغير، أن الجميع غدًا يكون مرتدي الثبات السوداء، حدادًا على الشهداء الذين سقطوا متوفين في الفترة الأخيرة، شكرًا".

محمد صلاح يتضامن مع القضية الفلسطينية

وفي ذلك الإطار، كان تضامن الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، مع القضية الفلسطينية بعدما ظهر في فيديو خاص به عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي الشهيرة، ينادي بوقف الحرب ويناشد قادة العالم بالوقوف وراء تلك القضية لحلها.

عاجل - نجم منتخب مصر السابق يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة

وجاء حديث محمد صلاح حيث بدأ كالتالي:-"ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة"

وأضاف صلاح: "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

أكمل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها!، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

وأردف: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا"

وأتم محمد صلاح: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

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