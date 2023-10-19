نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبة في قائمة فريق المصري للكرة النسائية استعدادًا لمباراة الطيران بالجولة الافتتاحية من الدوري. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام حمادة، المدير الفني لفريق المصري للكرة النسائية، عن قائمة فريقه المختارة لخوض مباراته الافتتاحية بالجولة الأولى من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق الطيران والمقرر اقامتها في الرابعة عصر غدا الجمعة على ملعب الطيران بالقاهرة.

وضمت القائمة 20 لاعبة وهن: نورا عبد الحميد، مريم قاسم لحراسة المرمى عايدة جمال، هالة المحمدي، أسماء عماد، عزة وحيد،إسراء غانم، شهد يوسف، ندى رضا، يارا السيد، ياسمينا عصام، جنى منير، ماهيتاب محمود، فرح أحمد، أسماء قنديل، سهام شعبان، رحمة نجيب، نوران محمد، شهد محمد، مريم مسعد.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة تعد الأولى لفريق المصري بالدوري الممتاز للكرة النسائية على مدار تاريخه، حيث أن الفريق تم تكوينه قبل نحو شهر واحد فقط، علمًا بأن الجهاز الفني للمصري يتكون من ك/محمد الشناوي، مشرف على الفريق، ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا، ك/نوره مندور، مدرب عام، ك/ ماهيتاب حسني، مدرب، ك/محمد رضوان، مدرب لحراس المرمى.

