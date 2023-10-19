نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ضد سيمبا.. تعرف الآن على موعد المباراة وجميع القنوات الناقلة مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن.. القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإفريقي بدون تشفير

أصبح عشاق كرة القدم الأفريقية ومحبي النادي الأهلي، على موعد مع انطلاق أولى مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، حيث من المقرر أن ينطلق حفل افتتاح البطولة ثم أولى مباريات البطولة بين فريقي سيمبا التنزاني ضد الأهلي المصري.

وتقاوم أولى مباريات البطولة غدًا بين فريقي الأهلي المصري ضد نظيره التنزاني سيمبا في العاصمة التنزانية دار السلام في السادسة من مساء غدًا الجمعة، وسط حالة كبيرة من المتابعة من قبل جماهير المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني

ينتظر محبي كرة القدم حول العالم خلال الساعات الجارية، انطلاق منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى، والذي أطلقها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمشاركة 8 أندية أفريقية مختلفة من جميع ربوع القارة السمراء، حيث من المقرر انطلاق البطولة بشكل رسمي في الساعة الـ6 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي

ويبحث فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عن الفوز في أولى مباريات الفريق بالبطولة في أولى نسخها، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية للأهلي أمام فريق سيمبا في دولة تنزانيا، خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

ويدخل الأهلي مباراة الغد بهدف وحيد، وهو الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل للقاء العودة في ستاد القاهرة في نهاية الشهر الجاري، حيث يغيب عن الأهلي في مباراة الغد العديد من اللاعبين أبرزهم الدولي التونسي علي معلول والفرنسي أنطوني موديست لأسباب مختلفة.

وعلى الجانب الآخر، يبحث صاحب الأرض والجمهور فريق سيمبا التنزاني في مباراته غدًا ضد الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على حسم تأهله للدور القادم قبل مواجهة الإياب بين الفريقين في نهاية الشهر الحالي.

القنوات الناقله لمباريات بطولة الدوري الإفريقي

أون تايم سبورت

وتشهد محركات البحث خلال الساعات الأخيرة تزايد أعداد الباحثين حول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني غدا، حيث من المقرر كما أعلنت أن تقوم قنوات أبوظبي الرياضية وقنوات أون تايم سبورت وقنوات الرياضية المغربية من إذاعة مباريات البطولة عبر شاشتها بما في ذلك مباراة الافتتاح غدًا بين فريقي الأهلي وسيمبا التنزاني.