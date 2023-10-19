انت الان تتابع خبر بعد ان قام بجلدة … هل تاليسكا سيكون البديل لنيمار …؟!تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بدأت الصحف البرازيلية في مطالبة المدير الفني لمنتخب البرازيل دينيز بوضع تاليسكا بالقائمة الأولية للمنتخب البرازيلي في توقف نوفمبر القادم وذلك بعد إصابة نيمار داسيلفا الخطيرة أمام أوروجواي ليكون بديلا لنجم الهلال.

الصحف البرازيلية مهتمة جدا بتاليسكا بسبب مستواه الحالي حيث شارك في 8 مباريات مع النصر بكل المسابقات ساهم خلالها في 12 هدف …فهل سيستجيب دينيز لوضع اسم تاليسكا في القائمة الأولية لمباراتي كولومبيا والأرجنتين في الشهرين المقبلين ؟ ام سيكابر بسبب” الجلد ” او التهكم الذي نشر سابقا من تاليسكا تجاه المدرب عندما قال ” بدأت اعتقد انني لست برازيليا ” …؟!