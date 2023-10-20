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أحمد جودة - القاهرة - الجمعة .. 7 مباريات قوية بالجولة الثانية لمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني

تقام في الرابعة من عصر الجمعة سبعة مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني.

وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء تليفونات بني سويف مع الفيوم على ملعب نادي الترسانة.



المجموعة الأولى



1- كيما أسوان مع اسمنت اسيوط

يشهد ستاد اسوان لقاء في غاية القوة بين فريق كيما أسوان وصيف المجموعة بقيادة عيد مرازيق مع فريق اسمنت اسيوط متصدر المجموعة بقيادة الاسباني جونزاليس.

يدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نقاط حيث فاز الأسمنت مؤخرا على فريق الاقصر برباعية مقابل هدف، بينما فاز فريق كيما اسوان على فريق شبان قنا بهدفين مقابل هدف.



2- ديروط مع الألومنيوم



على ستاد بنى سويف يلتقي فريق

ديروط صاحب المركز الخامس بقيادة علاء ابراهيم برصيد نقطة مع فريق الالومنيوم صاحب المركز الثالث بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الأولى فوز الألومنيوم على فريق قوص بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل ديروط مع ملوى بهدفين لكل منهما.



3- طهطا مع ملوى

على ملعب نادي طهطا يلعب فريق طهطا اولى مبارياته بقيادة محمد صديق مع فريق ملوى صاحب المركز الرابع بقيادة محمود فرغلي برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق

ديروط بهدفين لكل منهما.



4- قوص مع شبان قنا



يستضيف فريق قوص صاحب المركز الثامن بقيادة بكر محمد نظيره فريق شبان قنا بقيادة يحيى الخلاوى.



وشهدت الجولة الأولى خسارة الشبان من فريق كيما اسوان 1-2 بينما تلقي فريق قوص الهزيمة من فريق الالومنيوم.



المجموعة الثانية



1-بنى مزار مع شباب مغاغة



يستضيف مركز شباب مطاى لقاء صعب بين فريق بني مزار الرابع بقيادة ابراهيم صديق برصيد نقطة مع فريق شباب مغاغه وصيف المجموعه برصيد ثلاث نقاط بقيادة حجاج فولي.

شهدت الجوله الاولى مغاغه على التليفونات ب بهدفين مقابل هدف، وتعادل بني مزار مع فريق المنيا بهدف لمثله.



2- نجوم مصر مع مركز شباب طامية



على ملعب نادي نجوم مصر يخوض فريق نجوم مصر أولى مبارياته بقيادة عصام عيد امام فريق مركز شباب طاميه متذيل المجموعة بقيادة رمضان رجب بعد الهزيمة من فريق الترسانة برباعية نظيفة.





ترتيب المجموعة الأولى



1-اسمنت اسيوط3 نقاط

2- كيما اسوان3 نقاط

3- الالومنيوم 3 نقاط

4-ملوى نقطة

5-ديروط نقطة

6-طهطا دون نقاط

7-شبان قنا دون نقاط

8-قوص دون نقاط

9- الاقصر دون نقاط

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المجموعة الثانية



1-الترسانه 3 نقاط

2-شباب مغاغه3 نقاط

3- المنيا نقطة

4-بني مزار نقطة

5- الفيوم نقطة

6-الواسطى نقطة

7-نجوم مصر دون نقاط

8- تليفونات بني سويف دون نقاط

9- شباب طاميه دون نقاط