نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض ضخم من الدوري السعودي للتعاقد مع مورينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية عالمية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي يمتلك عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي.

هل يوافق مورينيو على التدريب في الدوري السعودي؟

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن أحد أندية الدوري السعودي ترغب في التعاقد مع مورينيو عقب نهاية الموسم الحالي بعقدٍ هو الأضخم في تاريخ المملكة فيما يخص المدربين والذي قد يصل إلى 127 مليون يورو.

وألمحت الشبكة العالمية أنه من المرجّح أن يرحل مورينيو عن روما بعد أن ينتهي عقده مع النادي الإيطالي عقب نهاية الموسم الحالي وقد وفد إليه قبل 3 سنوات وقاده لإحراز لقب دوري المؤتمر الأوروبي 2022 وبلغ معه نهائي الدوري الأوروبي 2023.

ونقلت الشبكة العالمية تصريحات مورينيو التي أبدى فيها موافقته على التدريب في السعودية في مرحلةٍ ما من مسيرته، حيث قال: "حاليًا، أركز مع فريقي روما وسأبذل قصارى جهدي حتى آخر يوم لي هنا".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلا: "لا أحد يعرف المستقبل؛ لكنني مقتنع بأنني سأدرب في المملكة العربية السعودية يومًا ما. لا أعرف متى، لكنني متأكد من أنه شيء سأفعله بالتأكيد".