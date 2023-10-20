نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للشباب يواصل تدريباته في معسكر الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب مصر للشباب تدريباته مساء اليوم في معسكر الإسماعيلية استعدادًا دورة شمال إفريقيا الودية.

وائل رياض يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم

عقد وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 محاضرة مع اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق مران اليوم للتطبيق العملي في أرض الملعب.

خضع لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكشف طبي كامل عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا دورة شمال إفريقيا.

وكان الإتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن من قبل عن تعيين الكابتن وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005.

يستعد منتخب مصر للشباب لخوض مباريات دورة شمال إفريقيا الودية والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر القادم.