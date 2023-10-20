نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. آخر استعدادات الانتخابات وعودة ثنائي المنتخب للتدريبات وبطولة مرتقبة غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

آخر استعدادات الانتخابات

تستعد القلعة البيضاء في التاسعة من صباح الغد، لخوض انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وأغلقت أبواب النادي في الثامنة من مساء اليوم، نظرًا للوقوف على آخر التجهيزات لاستقبال أعضاء النادي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في التاسعة من صباح الغد.

وقرر عماد البناني القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، بفتح جميع بوابات النادي أمام الاعضاء، لتسهيل عملية الدخول ومنع التزاحم.

محاضرة الكولومبي وعودة ثنائي المنتخب

شهد المران الصباحي لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك اليوم الخميس، محاضرة فنية للمدرب الكولومبي أوسوريو، وذلك للوقوف على أهم النقاط الفنية للفريق وتلاشي الأخطاء.

وشهد المران الجماعي عودة المدافع حسام عبد المجيد واللاعب محمد طارق ثنائي المنتخب المصري الأولمبي، عقب العودة من رحلة أوزبكستان مع المنتخب المصري الأولمبي.

المندوه يخوض سباق الانتخابات

قررت اللجنة الأولمبية المصرية استمرار المرشح المحتمل لمنصب أمين الصندوق بالقلعة البيضاء عماد المندوه في قائمة المرشحين لخوض الانتخابات غدا.

وأبلغت اللجنة الأولمبية المصرية مسؤولي القلعة البيضاء بقيادة عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بأن عماد المندوه مستمر في قائمة المرشحين، طبقًا للقانون الرياضي والدستور المصري.

بطولة جديدة على أعتاب الزمالك

يلتقي في الثامنة من مساء الغد، فريق كرة السلة بالنادي الزمالك أمام نظيره فريق الأهلي، وذلك في إطار مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في العاصمة البحرينية مدينة المنامة، والتي تحتضن قمة الكرة المصرية لكرة السلة.