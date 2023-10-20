نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيان هام من شيكابالا بشأن حلقة "كابيتانو مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيانا منذ لحظات بشأن حلقته المرتقبة ببرنامج "كابيتانو مصر" المعروض عبر قنوات أون تايم سبورتس.

بيان شيكابالا

ويُعرض برنامج "كابيتانو مصر" عبر شاشة أون تايم سبورتس ويقدم البرنامج عدد من المواهب في كرة القدم من لاعبين غير مسجلين في أندية.

وكتب محمود عبد الرازق شيكابالا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بشكر القائمين على برنامج كابيتانو مصر على الاستضافة ولكن وجب التوضيح أني قمت بتصوير الحلقة المذاعة اليوم من شهر ونص تقريبا

المجد لكل شهدائنا".

وحرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على دعم الشعب الفلسطيني في غزة بعد الأحداث الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا صورة له مرتديًا قميص المنتخب الفلسطيني بالإضافة إلى منشور يحمل العلم الفلسطيني معلقًا.. "المقاومة حق".