نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. سر غياب موديست وبديل علي معلول وبطولة السوبر فرصة للإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

سر غياب موديست

يغيب المهاجم الفرنسي أنطوني موديست عن مباراة ذهاب دور الثمانية في بطولة الدوري الأفريقي أمام فريق سيمبا التنزاني غدًا.

وجاء سر ابتعاد اللاعب عن البعثة وقائمة الفريق، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي تحت إشراف طبيب الفريق، ومن المقرر أن يعود للتدريبات عقب تماثله للشفاء، وعودة الفريق من الأراضي التنزانية.

بديل معلول صداع في رأس كولر

تغيب الظهير الأيسر التونسي علي معلول عن بعثة الفريق إلى الأراضي التنزانية، وذلك لوصوله متأخرا إلى مطار أبو ظبي، وعدم لحاق البعثة.

يذكر أن الظهير التونسي، شارك في معسكر منتخب بلاده خلال الفترة الماضية بدولة اليابان.

ويفاضل المدير الفني السويسري مارسيل كولر في الدفع باللاعب الشاب كريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الغد، أو الدفع باللاعب خالد عبد الفتاح في هذا المركز.

الأهلي يظهر بالزي البديل والشارة السوداء

يخوض في السادسة من مساء الغد فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته أمام فريق سيمبا التنزاني بالزي الأسود الكامل، نظرا لارتداء فريق سيمبا الطاقم الأحمر كاملًا.

ويقرر لاعبو الأهلي ارتداء الشارة السوداء في مباراة الغد، نظرًا لما تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الجارية من سقوط شهداء وجرحى، جراء الحرب الغاشمة من قوات الاحتلال.

فرصة جديدة لبوش في السوبر

يلتقي في الثامنة من مساء الغد فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق الزمالك، وذلك في إطار مباراة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في العاصمة البحرينية المنامة، والتي تستضيف مباراة القمة المصرية لكرة السلة.

ويسعى المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، إلى مصالحة الجماهير الحمراء، بعد إخفاق بطولتي كأس العالم للأندية والبطولة العربية وتحقيق المركز الرابع في البطولتين.