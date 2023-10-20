نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أول حداد في الملاعب المصرية على أرواح شهداء فلسطين (شاهد القصة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة ارتداء كافة المتواجدين في الملعب شارات سوداء وذلك حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

ويسري القرار على أعضاء الأجهزة الفنية للفريقين واللاعبين وأيضا طاقم التحكيم.

دقيقة حداد في المنافسات المحلية

كان اتحاد الكرة المصري لكرة القدم قد أعلن عن الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين وتماشيا مع القرار الرسمي لرئاسة الجمهورية.

كانت الأندية المصرية قد أعلنت الحداد بتبديل الصور في حسابتها الشخصية بالأعلام الفلسطينية.

وتبدأ منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري غدا وذلك بمواجهتين تجمع بين المصري وطلائع الجيش، سيراميكا كليوبترا الداخلية.