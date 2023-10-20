تضامنًا مع غزة.. أيمن عبد العزيز يدعو المصريين للمشاركة في الوقفة أمام النصب التذكاري

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أحمد جودة - القاهرة - تضامن اللاعب الدولي، أيمن عبد العزيز، مع شعب غزة، من خلال دعوة للمصريين للمشاركة في الوقفة أمام النصب التذكاري.

أيمن عبد العزيز يدعو المصريين للمشاركة في الوقفة

حيث صرح قائلًا: "تضامنًا مع غزة، وأخواتنا الشعب الفلسطيني، هننتظركم غدًا، أن شاء الله، جميع الرياضيين والغير رياضيين، بعد صلاة الجمعة عند المنصة في مدينة نصر".

وأكمل: "وبالتأكيد هذا اقل شيء نقدمه لأخواتنا الشعب الفلسطيني، في المعاناة الحالية لهم، وربنا يعديها على خير ويصبرهم على كل اللي بيحصل ويقويهم".

وانهى حديثه: "بدعواتنا ودعواتكم وغدًا بإذن الله متضامنين، عند المنصة في مدينة نصر بعد صلاة الجمعة".