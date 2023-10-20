الرياضة

تضامنًا مع غزة.. أيمن عبد العزيز يدعو المصريين للمشاركة في الوقفة أمام النصب التذكاري

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أحمد جودة - القاهرة - تضامن اللاعب الدولي، أيمن عبد العزيز، مع شعب غزة، من خلال دعوة للمصريين للمشاركة في الوقفة أمام النصب التذكاري.

أيمن عبد العزيز يدعو المصريين للمشاركة في الوقفة

حيث صرح قائلًا: "تضامنًا مع غزة، وأخواتنا الشعب الفلسطيني، هننتظركم غدًا، أن شاء الله، جميع الرياضيين والغير رياضيين، بعد صلاة الجمعة عند المنصة في مدينة نصر".

وأكمل: "وبالتأكيد هذا اقل شيء نقدمه لأخواتنا الشعب الفلسطيني، في المعاناة الحالية لهم، وربنا يعديها على خير ويصبرهم على كل اللي بيحصل ويقويهم".

وانهى حديثه: "بدعواتنا ودعواتكم وغدًا بإذن الله متضامنين، عند المنصة في مدينة نصر بعد صلاة الجمعة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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